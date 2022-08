Il prossimo 14 settembre, a partire dalle ore 18.30, in Piazza della Scala a Milano, il Comitato Sì Meazza e il Comitato per i referendum (non ammessi) per il futuro dello stadio di San Siro sono pronti a scendere in piazza. Il quotidiano Il Giorno rivela che l’obiettivo della protesta dei due comitati è quello di ribadire a gran voce all’amministrazione guidata dal sindaco Beppe Sala che i comitati sono contrari al progetto di Milan e Inter di realizzare un nuovo impianto e un distretto commerciale e sportivo nell’area attualmente occupata dalla Scala del calcio, dal limitrofo parcheggio e dal Parco dei Capitani.