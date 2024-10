Jordi Quintillà, centrocampista del San Gallo che stasera affronterà la Fiorentina, non fa mistero della sua predilezione per l'Inter: "La Viola non è una grande squadra. Sì, sono favoriti contro di noi ma hanno vinto i playoff solo ai rigori col Puskas, hanno preso 3 gol, hanno avuto difficoltà in campionato. Invece sì che l’Inter è fortissima, è tra le migliori d’Europa a livello tattico", le parole dell'ex canterano del Barcellona a Gazzetta.it.

Parlando dei suoi riferimenti calcistici, Quintillà ha citato anche un nerazzurro: "Kakà e Titi Henry sono stati i miei idoli. Nel mio ruolo mi piace molto Calhanoglu, vedo l’Inter per lui. E poi Jorginho dell’Arsenal e Rodri".