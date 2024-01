La Sampdoria che domani sarà impegnata nel delicatissimo match contro il Venezia al Penzo deve fare ancora i conti con una lista di infortunati pesante, alla quale si è aggiunto anche il nome di Sebastiano Esposito, fermo per un problema muscolare. Andrea Pirlo, tecnico blucerchiato, ha spiegato a proposito in conferenza stampa: "Non abbiamo un'idea ben precisa però quando torni da un periodo di sosta c'è magari qualche affaticamento. Esposito si è sempre allenato, finita la seduta per scrupolo suo ha voluto farsi visitare. Non aveva grosso dolore ma una piccola lesione ce l'aveva. Questi infortuni capitano a tutti, a noi ci stanno massacrando.

Ma dobbiamo guardare avanti ed essere positivi. Non dobbiamo piangerci addosso ma pensare positivo. Certo, speriamo di recuperarli presto. Abbiamo fuori tanti giocatori importanti che spero possano darci una mano nel girone di ritorno".