Una delle poche note liete in questa tormentata prima parte di stagione della Sampdoria è stata senza dubbio il buon impatto nel calcio dei grandi del giovane Daniele Montevago , che ha recitato la parte del leone nell'amichevole vinta per 3-0 contro il Kaysar mettendo a segno tutte e tre le reti.

Montevago che ai microfoni de Il Secolo XIX ha parole importanti per il suo tecnico Dejan Stankovic, colui dal quale ha avuto l'opportunità di debuttare in Serie A: "Lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando, nelle ultime settimane la mia vita è cambiata, sono passato improvvisamente dalla Primavera all’esordio in Serie A contro l’Inter. Devo dire la verità, non mi sembra vero ancora oggi, faccio fatica a crederci".