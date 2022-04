Alla vigilia della partita di campionato contro la Salernitana, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, ha ancora parole al miele nei confronti di Stefano Sensi: "Sensi lo vedo migliorato. Sensi sa giocare a calcio, capisce le cose. Lo vedo in netto miglioramento. Poi su Sensi vanno fatti discorsi sulla continuità che ha avuto in queste settimane. Un calciatore se ce l’ha è un discorso, se non ce l’ha deve andarsela a prendere".