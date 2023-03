Prima vittoria in casa in questa stagione per la Sampdoria, con Dejan Stankovic, tecnico blucerchiato, che spezzato il tabù ha un pensiero in particolare per i suoi tifosi: "Dovevamo dedicare loro una vittoria, perché il loro campionato è da dieci e lode. Finalmente è arrivata. I ragazzi sono stati spettacolari, se qualcuno guardasse come lavorano non penserebbe che lottano per la salvezza. Piani per lo Spezia? Io penso di partita in partita. Dobbiamo tenere alto il morale e, finché c'è la possibilità, non si molla", le sue parole a Sky Sport.