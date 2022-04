Non è bastato alla Samp lo 'sdoppiamento' in campo di Stefano Sensi, utilizzato da Marco Giampaolo nella gara persa a Bologna prima da trequartista e poi da playmaker. La prestazione del centrocampista di proprietà dell'Inter, comunque, è piaciuta al tecnico blucerchiato: "Sulla trequarti ha fatto bene, poi sotto di un gol l'ho messo in mezzo al campo, un ruolo che può fare se protetto adeguatamente: volevo migliorare la qualità del centrocampo per recuperare lo svantaggio. L'ho visto meglio rispetto all'ultima gara", le sue parole a DAZN.