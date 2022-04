Non sorride Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, dopo il pareggio contro l'Hellas Verona. Ai microfoni di Sky Sport, Giampaolo risponde a una domanda legata al coinvolgimento di elementi come Stefano Sensi e Antonio Candreva, giocatori certamente non abituati a lottare per la salvezza: "Siamo a quel punto e ci dobbiamo saper stare. I calciatori citati sono abituati a fare campionati di vertice, però adesso siamo lì. E dobbiamo remare. C'è poco da fare".