In questo rush finale di stagione, Marco Giampaolo punterà forte su Stefano Sensi, fiore all'occhiello del mercato invernale, per condurre la Samp a una salvezza tutt'altro che scontata a sei giornate dalla fine. "Si è allenato bene, gli è nata la figlia, è contento. Non è in discussione", ha detto il tecnico dei blucherchiati alla vigilia del match di stasera col Bologna. "All’Inter non giocava con continuità, aveva bisogno di mettersi a posto ma non si risparmia. È molto intelligente, capisce le cose prima degli altri, mi piace molto. Non può fare altro che migliorare perché ora si allena e gioca con continuità, l’ho visto svelto, lucido e giusto", ha aggiunto.