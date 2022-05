Intercettato dalla stampa a margine dell'evento 'È l’Italia che vogliamo', il leader della Lega Matteo Salvini non ha voluto rispondere a domande relative al calcio e al Milan, sua squadra del cuore: "Domani alle 18 c’è un evento sportivo di cui non parlo, non dico nulla neanche sotto tortura. L’unica roba che ho tenuto sospeso in agenda è una cena il 22 sera a La Spezia, chi segue il campionato sa perché, ma non dico nulla perché l’Inter è avvantaggiata per la corsa scudetto“.