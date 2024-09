Il vice premier Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti e noto tifoso del Milan, ha commentato la vittoria della squadra rossonera contro l'Inter nell'ultimo derby a margine di un evento a Genova.

"Ho reagito con molta compostezza ed educazione, anche perché ero circondato da interisti - le sue parole -.. Le vittorie inaspettate sono quelle più belle e ho come suoneria il gol di Matteo Gabbia”.

Salvini ha parlato anche degli scontri tra tifosi in occasione del Derby della Lanterna di Coppa Italia. "Quelli non sono tifosi. Conto che non possano mai più vedere una partita di pallone nella loro vita e temo che gli altri appassionati non potranno entrare allo stadio per molte giornate per colpa di quei cretini, ma è giusto dare un segnale. Quelli non sono tifosi, non sono né genoani né doriani, non hanno nulla a che fare con le famiglie e coi bambini. Non sono tifosi che possono avere rivalità. Se uno va in giro con le mazze chiodate, se attacca poliziotti e carabinieri non è un tifoso”.