Intervistato da 'Zona Cesarini', trasmissione di Tutto Salernitana in onda su Sud TV, l'agente Mario Giuffredi ha parlato delle prestazioni offerte da due suoi assistiti, Luigi Sepe e Grigoris Kastanos, nel match perso per 2-0 dai campani in casa dell'Inter: "Errori di Sepe nelle ultime due partite? A Salerno hanno la memoria corta, dovrebbero ricordarsi che Sepe è stato uno dei protagonisti della salvezza insperata dello scorso campionato. Eppure nelle ultime convocazioni del ct della Nazionale italiana Roberto Mancini si parlava anche di lui come possibile convocato. Ora per così poco si mette sul banco degli imputati un calciatore che non ha fatto degli errori o delle papere, come è successo a qualche altro portiere nella scorsa giornata, con errori evidenti. Sul gol di Lautaro Martinez e sul gol del Verona poteva fare di più ma non sono delle papere. Si danno giudizi troppo frettolosamente e senza coerenza sulle sue prestazioni. Come si fa a mettere in discussione uno come Sepe, protagonista della salvezza dell'anno scorso e col presidente Iervolino che fino a qualche settimana fa lo reclamava anche in nazionale. Quelle non sono papere, se questo è il modo di ragionare non andrete molto lontano. Sepe è una persona adulta ed esperta, sa che le critiche fanno parte del gioco, dispiace che sono ingiuste e troppo frettolose. I giornalisti e i tifosi non possono ammazzare un qualsiasi giocatore, e in questo caso Sepe, per così poco".