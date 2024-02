"La questione di essere squadra lo è dentro la partita. I ragazzi che ho trovato non è che non sono gruppo come ho già detto, ma dare spiegazioni dopo aver affrontato l'Inter diventa difficile. La squadra deve ritrovare entusiasmo e possiamo farlo tramite un risultato. È normale che trovarsi in fondo alla classifica non aiuta in tal senso e dobbiamo essere noi che dobbiamo andare a cercarcelo". Così l'allenatore della Salernitana, Fabio Liverani, intervenuto a DAZN prima della gara contro il Monza, torna sul ko incassato con l'Inter nello scorso turno di campionato.

Palladino ha detto che oggi sarà più difficile del Milan:

"Palladino giustamente quella col Milan l'ha già vinta, quindi è evidente che sia più difficile questa come gara, che ancora si deve giocare. Scherzi a parte gli faccio i complimenti per quello che sta facendo. In Serie A tutte le partite sono difficili, per noi sono tutte tanto complicate e dobbiamo pensare a una partita per volta".