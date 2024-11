L'agente Fifa Sebastiano Salaroli è stato intervistato da Sportitalia per parlare delle partite delle milanesi in Champions e del suo assistito Jacopo Martini, andato al Sudtirol: “E’ un 2004 che sta avendo una traiettoria importante. L’anno scorso si è imposto in C in un ambiente come Foggia, che sappiamo essere tosto. Al Sudtirol si sta ritagliando il suo spazio, ora è cambiato allenatore, c’è un momento di difficoltà, a nemmeno 20 anni comunque ha sempre risposto presente quando è stato usato. Se va avanti così può avere una carriera importante”.

Sull'Inter invece ha detto: “L’Inter contro l'Arsenal ha dimostrato che anche facendo rotazioni è capace di vincere con tutti, perché ha una rosa profonda e di qualità. Questo fa dell’Inter la squadra da battere in Italia”.