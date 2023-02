"Milano vuole rimanere a fianco dell'Ucraina, come ha fatto sin dall'inizio". Esordisce così Beppe Sala , sindaco di Milano, presente all'evento benefico organizzato da Andriy Shevchenko per la raccolta fondi a favore del paese dell'ex rossonero. "Shevchenko è stato un eroe del calcio milanese, ha giocato non nella squadra per la quale tifo ma è un amico che si è mosso con determinazione per questa causa" ha detto ai microfoni di Sky .

C'è la possibilità di costruire uno stadio nella zona limitrofa all'Ippodromo di San Siro. Le piacerebbe come ipotesi?

"Non abbiamo ancora informazioni ufficiali, non ne abbiamo ancora parlato con Inter o Milan. A me la cosa che interessa è che lo stadio rimanga a Milano. Io sono di parte, però dico anche ai rappresentanti delle due squadre di immaginare di andare in un altro comune... Non è solo una questione legata alla costruzione dell'impianto, ma anche della gestione. Faccio un esempio: per ogni partita di cartello noi mettiamo sessanta-settanta vigili per la mobilità, per i controlli, per la sicurezza... Ne mettiamo circa settanta perché possiamo farlo, un comune della cintura ha normalmente trenta-quaranta vigili, di cui dieci di turno la sera. Come farebbe in quei casi? Bisogna fare attenzione anche a queste cose. Abbiamo già fatto tanto, ma è il momento di accelerare. Quest'ultima ipotesi la guardo con interesse ma c'è da capire se è realistico o meno. Ancora non lo so".