"Questo scudetto è un autentico capolavoro". Arrigo Sacchi parla così alla Gazzetta dello Sport dell'impresa compiuta dal Milan, che ieri si è laureato per la 19esima volta campione d'Italia contro pronostico. "Decisamente no, il Milan non era favorito - spiega l'ex tecnico rossonero -. C’era l’Inter che era campione in carica e aveva investito parecchio, c’era la Juve che riabbracciava Allegri in panchina, c’era il Napoli di Spalletti, e poi la Roma di Mourinho. Il Milan, però, con la forza delle idee, con la compattezza del gruppo, ha saputo imporre il proprio stile. Sia a livello di strategie societarie, sia a livello di gioco. Il Milan ha vinto con i giovani, ha investito e creduto in loro: altre squadre erano più forti tecnicamente, o a livello di esperienza, e penso all’Inter. Però i rossoneri hanno dimostrato qual è la strada da seguire, e lo hanno indicato a tutto il calcio italiano: meno soldi e più idee. I ragazzi di Pioli hanno dato e trasmesso coraggio, hanno corso dei rischi, ma se non rischi non puoi raggiungere grandi traguardi e cadi nella routine".