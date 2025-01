Intervenuto sulla Gazzetta dello Sport nel canonico editoriale, Arrigo Sacchi all'indomani del big match del Maradona non ha dubbi a proposito delle possibilità di risultati a livello stagionale del club partenopeo: "lmpressionante la prova di forza del Napoli, soprattutto nel secondo tempo. In svantaggio di un gol, dopo l’intervallo i ragazzi di Conte sono tornati in campo con la voglia di mandare al tappeto l’avversario e ci sono riusciti con coraggio e idee. Se consideriamo che di fronte avevano la Juve, si può parlare di grande impresa. Questi sono segnali fondamentali che dicono chiaramente una cosa: il Napoli è da scudetto, merita il primo posto - scrive prima di spiegare l'asterisco in classifica dei campioni d'Italia - (anche se l’Inter ha due partite in meno), fa divertire il pubblico (dettaglio tutt’altro che banale) e ha assorbito totalmente il carattere del proprio allenatore".

Per dovere di cronaca, all'Inter rimane da recuperare solo una partita, quella di Firenze.