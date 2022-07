Dal palco del Santucce Storm Festival di Castiglion Fiorentino, Arrigo Sacchi offre la sua disamina impietosa dello stato di salute del nostro pallone: "Il calcio italiano è come l'Italia, sempre indietro. Sta succedendo però una cosa strana. Quelli che hanno più coraggio, che sottintende tuttavia preparazione, sono le 'piccole' squadre come Sassuolo, Atalanta, Verona, che giocano davvero un calcio da protagoniste. Il nostro calcio deve essere più coraggioso. Io vengo dalla fabbrica dove sono dovuto andare in fretta per la morte di mio padre e ho sempre applicato i principi di lavoro e coraggio. Il paese dove risiedo ha raddoppiato gli abitanti grazie a giovani stranieri che, se instradati bene, potrebbero rappresentare davvero una grossa risorsa sportiva".