L'ex nerazzurro Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW News per commentare i temi più caldi che tengono banco in casa nerazzurra, a partire dal mercato e dal ritorno di Lukaku.

"Sono molto contento per come stanno andando le cose per i nerazzurri - le sue parole -. Lukaku torna nel suo ambiente, ci sono giocatori che in determinate piazze danno il doppio rispetto ad altre squadre. sento dire che ora ci sarà un modo di giocare diverso ma Luakaku è completo e può giocare sia campo aperto che dentro l'area. Vale mezza squadra. Dybala sarebbe un altro acquisto clamoroso. Inter favorita per lo scudetto? Sì, vediamo se arriva Dybala. E se va via Skriniar e arriva Bremer va bene perchè il granata è una garanzia".