FC Internazionale Milano è scesa in campo per sostenere la quinta edizione della Winners Cup, il torneo di calcio dedicato ai pazienti adolescenti dei reparti di oncologia pediatrica che si è svolto sabato 5 ottobre presso il Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo. L’evento è stato organizzato dall'Inter, grazie alla sinergia con il partner BPER, nonché dal Centro Sportivo Italiano (CSI) Milano e dal Gruppo di Lavoro Adolescenti dell’AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica), con il supporto di Fondazione Bianca Garavaglia - che sostiene da anni la Pediatria Oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano -, di FIAGOP (Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologie Pediatriche) e di SIOPE (European Society for Paediatric Oncology).

È stato un momento unico di condivisione che è iniziato venerdì 4 ottobre con la presentazione istituzionale della manifestazione, alla presenza di tutti i partecipanti che si sono sentiti al centro di una realtà che li celebra non solo come pazienti, ma come veri campioni. I giovani protagonisti sono arrivati da tutta Italia e da ben sei altri Paesi europei: Germania, Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Spagna. E tutti, al termine della competizione che si è svolta sabato 5 ottobre, si sono poi trasferiti a San Siro per assistere a Inter-Torino.