Come si legge sull'edizione online de Il Giorno, stamattina i comitati ambientalisti si sono recati al cantiere nel Parco dei Capitani, davanti a San Siro, per manifestare il loro dissenso alla potenziale colata di cemento prevista nella zona, qualora dovesse realizzarsi il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. "Cementificare 53mila metri quadri di verde per fare il nuovo stadio, quando si può ristrutturare il Meazza che dista 80 metri, è veramente assurdo", ha dichiarato Carlo Monguzzi, consigliere dei Verdi, presente sul posto assieme a Enrico Fedrighini del gruppo misto.

"Questo è solo l'inizio, quando arriveranno le ruspe per estirpare verde e alberi ci saremo anche noi", è stata la promessa dei due consiglieri. Con Carlo Monguzzi che ha lanciato con ironia una stoccata a Giuseppe Sala: "Stamattina io e Fedrighini abbiamo gioiosamente rappresentato il Comune di Milano e le sue promesse di green...".