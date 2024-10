"Non vogliamo nasconderci. Contro l'Inter in alcuni tratti abbiamo giocato bene, ma sappiamo bene che c'è da migliorare". Parola di Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lecce che arriva dopo il ko contro l'Inter: "Dovremo giocare in maniera costante, mettendo sul campo energia fornendo in generale una buona prestazione per trovare i tre punti, è il nostro obiettivo. Sappiamo che sarà una gara diversa rispetto a quella con l'Inter, il Lecce è squadra con buoni giocatori, che sa mettere in difficoltà gli avversari".

Il tecnico bianconero torna poi sui gol presi da Lautaro e compagni: "Abbiamo fatto errori e siamo stati puniti, non puoi concedere certe cose all'Inter. Quando sei svantaggio poi diventa tutto più difficile indipendentemente dall'avversario, ne abbiamo parlato con i ragazzi, abbiamo perso palla troppo spesso. Le occasioni dell'Inter sono state generate da transizioni su palloni spesso persi da noi, ne abbiamo parlato e spero che nelle prossime partite commetteremo meno errori".

"I meccanismi - aggiunge Runjaic in un altro passaggio - non sono ancora oleati al massimo, manterremo tante cose di quanto già visto con l'Inter e spero che migliori l'intesa tra i miei giocatori. Abbiamo guardato molti momenti della partita contro l'Inter, abbiamo fatto bene a tratti ma giocavamo contro l'Inter che ha giocato bene, se si vede poi che rotazioni hanno si può constatare che squadra abbia l'Inter. Domani è un'altra gara, dovremo essere convinti di noi stessi spinti anche dai nostri tifosi".