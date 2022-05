Presente alla Hall of Fame del calcio italiano di Firenze, l'ex interista Karl-Heinz Rummenigge ha speso due parole sulla vittoria dello scudetto 2022, sollevato ieri dal Milan al quale il tedesco fa le sue congratulazioni: "Faccio i complimenti al Milan ma è chiaro che mi dispiace per l’Inter, anche se non era obbligata quest’anno a vincere lo scudetto. Ha fatto comunque una grandissima stagione. La Serie A è stato un campionato molto combattuto e avvincente come sa essere solo la Premier. Io non ho mai perso lo scudetto all’ultimo turno, l’ho anzi vinto al 94′ col Bayern contro lo Schalke 04".