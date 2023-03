"Smalling ha già dimostrato il giocatore che è, un pilastro. È importante per me e per la squadra". Così Rui Patricio, intervenuto al fianco di Mourinho durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League di domani contro la Real Sociedad, ha risposto sul futuro del compagno Smalling. "Provare a convincerlo a restare? Per quanto riguarda il contratto non spetta a me parlarne, ma non posso che parlare bene di lui anche a livello umano, è un ragazzo che si merita tutto il bene possibile".