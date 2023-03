A Coverciano per partecipare alla partita benefica della Nazionale Cantanti nella Digital Cup, Enrico Ruggeri, noto cantautore e storico tifoso dell'Inter, si è soffermato a parlare con i cronisti presenti, partendo ovviamente dal prossimo impegno dei nerazzurri che se la vedranno con la Fiorentina: "Sono due squadre molto strane - le sue parole riportate da Firenzeviola.it -. L'Inter può vincere e perdere con chiunque, la Fiorentina uguale: come si diceva una volta, è una partita da tripla. La viola ha una grande identità, molti giocatori respirano storia per cui li temo tutti. Temo soprattutto lo spirito di questa squadra. Inter-Fiorentina anche in finale di Coppa Italia? Me lo auguro. Sarebbe un bell'epilogo per il torneo".