"Una volta a metà mese c’era Inter-Pro Sesto o qualcosa del genere. Poi i vari Trofei Tim e Moretti e per anni abbiamo visto partite contro Milan e Juve prima ancora di iniziare il campionato. Adesso si giocherà subito per i tre punti, ma con il Mondiale in inverno ci saranno due mesi di sosta. È un “sacrificio“ che per i tifosi non verrà ripagato". È uno dei concetti espressi da Enrico Ruggeri, cantante di fede interista, nell'intervista concessa al QS.

L’Inter la fa ben sperare?

"Sono sempre molto prudente. Una volta a noi interisti dicevano che vincevamo sempre sulla carta e mai quando si giocava. In estate le squadre sono dei cantieri. Bisogna reinserire Lukaku, così come dovrà fare la Juve con Di Maria o Pogba, piuttosto che la Roma con Dybala".

Lei amava i fantasisti alla Beccalossi. È strano vedere uno come l’argentino nella capitale e non a Milano?

"Sono cose figlie di questo calcio, in cui per ragioni di soldi spesso si spostano i problemi più in là. Quando c’è il raduno a luglio vedo la lista dei convocati dell’Inter e mi ricordo improvvisamente di chi avevamo dato in prestito un anno prima. Alcuni nemmeno pensavo ci fossero ancora. Alla fine però ti ritrovi in casa dei giocatori che non riesci a vendere e per questo motivo non acquisti Dybala pur avendolo in mano".