Col suo consueto stile diretto, l'ex giocatore Jérome Rothen ha avuto parecchio da ridire nei confronti dei giocatori della Nazionale francese per gli outfit un po' bizzarri mostrati al momento dell'arrivo a Clairefontaine: "È un circo monumentale, è incredibile accettarlo quando sei Didier Deschamps, quando sai come si veste. È una sfilata. In Spagna, Inghilterra, Germania e Italia sono giocatori della stessa generazione, ma come si presentano? Jules Koundé, poi Marcus Thuram tutto vestito Louis Vuitton... Ma basta con queste sciocchezze", le sue parole a RMC Sport.