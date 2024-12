"Senza denigrare Rodri, Vinicius doveva vincere il Pallone d'Oro: il premio ha perso una grande occasione per incoronare Vinicius come il migliore del mondo. Non c'entra Rodrigo, sia chiaro, ma Vinicius è stato molto più decisivo la scorsa stagione". Così Ronaldo Luís Nazário de Lima, intervistato da Marca, ha detto la sua sul Pallone d'Oro, premio assegnato un mese fa, tornando sulla ferita ancora aperta per i brasiliani, delusi per il riconoscimento conferito a Rodri piuttosto che alla stella dei Blancos.

Poi su Florentino Perez ha aggiunto:

"Per me è un padre. Mi ha insegnato tanto e mi ha dato tutto nel mondo del calcio".