Ionut Radu è pronto a fare il portiere titolare della nazionale romena. La nuova esperienza alla Cremonese, dove sta trovando continuità di prestazioni, gli ha permesso di mettersi alle spalle la brutta stagione da secondo di Handanovic all'Inter, come fatto notare da Ionuț Lobont: "Ha commesso qualche errore, ma quando fai il portiere sei molto esposto e ci sta che gli sbagli siano più vistosi - ha detto l'ex estremo difensore della Roma a Fanatik -. So cosa significa essere titolare in Serie A. Radu è un ragazzo forte e capace di superare questi momenti facilmente. Ha tutte le qualità di cui ha bisogno un portiere, ma deve lavorare di più per svilupparle. Lo stesso vale per Horațiu Moldovan, Târnovanu, Popa, Andrei Vlad o Aioani. Sono sicuro che chiunque sceglierà il ct Edi Iordănescu sarà una buona opzione: tutti e tre possono giocare. Ionuț Radu ha vissuto un momento complicato a Milano perché aveva davanti a sé Handanovic, ora - piano piano - sta diventando un punto fermo. È difficile dire quale sia il mio preferito".