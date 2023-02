Nel pre partita di Roma-Empoli Tiago Pinto, general manager giallorosso, si è concesso ai microfoni di DAZN per parlare della lotta Champions e del futuro di Chris Smalling, difensore in scadenza di contratto e accostato al mercato dell'Inter. "La Serie A è molto competitiva, il derby di domani ci interessa poco se non facciamo oggi il nostro lavoro. Vogliamo fare un regalo ai nostri tifosi e vogliamo i tre punti, i conti poi si fanno alla fine - le sue parole -.