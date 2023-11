Ospite della seconda giornata del 'Social Football Summit di Roma', Tiago Pinto ha spiegato perché la Roma, nonostante i paletti finanziari imposti dalla UEFA, sia riuscita ad attirare tre personalità del calibro di José Mourinho, Paulo Dybala e Romelu Lukaku nelle ultime tre sessioni estive di mercato: "Questi sono i nomi che nessuno si aspettava potessero venire da noi, questo fa capire l'ambizione che ha la società, nonostante le questioni economiche che tutti conosciamo - le parole del dirigente giallorosso -. Siamo stati bravi nel timing, non voglio parlare troppo di questo ma in tutte e tre le situazioni siamo stati svegli e intelligenti nelle tempistiche. Ha fatto la differenza il lavoro di squadra, dalla società fino all'allenatore.

Non voglio fare il paraculo coi tifosi, ma l'amore che c'è qua non si trova da altre parti, questo vale anche per i giocatori e gli allenatori che hanno giocato nei top club".