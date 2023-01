Dopo aver deciso la partita di Coppa Italia contro il Genoa, Paulo Dybala, attaccante della Roma, sprona la squadra giallorossa ai microfoni di Sport Mediaset: "Dobbiamo migliorare tutti e io per primo. La Coppa Italia è un obiettivo per noi: sappiamo che la possiamo vincere ma ci dobbiamo credere perché abbiamo la squadra per farlo. In campionato ci sono squadre più forti di noi, ma abbiamo i giocatori importanti, una bella squadra, dobbiamo lavorare e migliorare perché se vogliamo arrivare tra le prime quattro dobbiamo dare tutti qualcosa in più.