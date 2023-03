Intervenuto nel corso della cerimonia di consegna dei Premi Salvetti a Coverciano, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha fatto il punto della situazione sul lavoro dei fischietti italiani: "Roberto Rosetti sta sviluppando una certa filosofia in UEFA e noi cerchiamo di portarla avanti anche in Italia. Stiamo facendo un grande lavoro in un momento di importante ricambio generazionale, devo fare i complimenti anche alle società che hanno capito che se gli arbitri lavorano bene è un vantaggio per tutto il sistema.