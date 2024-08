Presente allo Sheraton Hotel di San Siro, sede degli ultimi giorni di calciomercato, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha spiegando le nuove linee guida che regoleranno la stagione appena iniziata: "Dietro agli errori arbitrali vogliamo evitare che si pensi sempre a ciò che non esiste (alla malafede ndr.). Ringrazio Marotta per come lavora all'Inter e dico che il Referee Assistant Manager è una figura ideale con cui rapportarsi e confrontarci per evitare tanti casi e anche episodi durante le partite" ha premesso.

Sulle decisioni in campo:

"Noi vogliamo che gli arbitri decidano in campo senza la tecnologia. Per mille motivi è questa la strada più importante ma soprattutto nel discorso tempo effettivo e tempo perso".



Tempo effettivo:

"Le prime due giornate sono andate male nel discorso del tempo effettivo. Stiamo dando anche recuperi molto ampi, si è arrivati addirittura a 13 minuti (Genoa-Inter) ma in termini di tempo effettivo non ha avuto impatto. La seconda giornata è andata molto meglio e ci sono stati esempi come Verona-Juventus in cui con soli 7 minuti di recupero c'è stato un dato altissimo di minuti effettivi".