In occasione della conferenza stampa di fine stagione dell'AIA, Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, ha tracciato un bilancio sul lavoro della classe arbitrale, non senza fare qualche mea culpa come per la designazione di Torino-Inter: "Non è detto che un grande arbitro sia un grande VAR e l'idea è quella di specializzarsi, stiamo discutendo della possibilità di proporre al monitor una figura diversa, più specializzata e l'idea è quella - dice il designatore -. Anche la FIFA sta andando in quella direzione, dividendo da subito i due ruoli. Torniamo su Torino-Inter, io per un rigore ho perso nella fase finale della stagione Massa e Guida. È un errore mio, però in quel momento avevo messo due arbitri top in una partita con due ruoli diversi. Se avessi avuto un arbitro top in campo e uno meno al monitor, avrei perso soltanto un top".