Nel corso del suo intervento negli studi di Sky Sport, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha voluto far chiarezza su un argomento tanto dibattuto nelle ultime moviole: lo 'step on foot'. "La UEFA lo ha proposto per tutelare i calciatori, nasce perché ci si accorge che quella tipologia di intervento sta aumentando e crea fastidio, provoca infortuni - la premessa dell'ex arbitro -. Infatti, non solo va punito col fallo, ma anche con l'ammonizione. Tant'è che oggi rischiamo di far passare lo 'step on foot' uno 'step on foot' che non è tale come abbiamo visto in queste ultime settimane. Possiamo discutere sul rigore, ma non è quella la tipologia. Deve esserci innanzitutto la contesa del pallone, il resto non è step on foot".