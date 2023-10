"Il rosso a Berardi contro la Juve? Io da qui avrei preso la decisione di espellerlo, al monitor avrei fatto come Fabbri. Capisco quello che ha fatto in quel momento. Da regolamento è rosso, non ci giro intorno. Gli audio aperti del VAR? Gli arbitri sono contenti perché viene reso merito a quello che fanno. Nessuno ha battuto ciglio quando hanno saputo di questa cosa, sono contenti". Così il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, durante la seconda puntata di 'Open Var', su DAZN.

Il gol di Dimarco contro l'Empoli e la posizione di Bastoni.

"La procedura è corretta, l'ultima camera nega ogni dubbio. E' regolarissimo. Se fosse stato annullato, sarebbe stata chiesta l'on field review per concederlo. Il gol è pulito, Bastoni non ha impatto sull'azione".