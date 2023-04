Non bastasse il momento di crisi in campionato unito all'eliminazione dalla Champions League, in casa Benfica si sono ritrovati a fare i conti con una notizia lanciata ieri dal Correio da Manha che ha scatenato l'ira del club Encarnado. Il quotidiano ha riportato infatti che si sarebbe scatenata una sorta di rivolta nel gruppo biancorosso a seguito della notizia del rinnovo del tecnico Roger Schmidt, per il quale il Benfica sarebbe stato pronto a garantire 30 milioni di euro di ingaggio in tre stagioni. Tra i più indignati, vengono indicati i nomi di Alejandro Grimaldo, Rafa Silva e Nicolas Otamendi.

Notizia che però il Benfica ha smentito seccamente con un comunicato dai toni durissimi: "il club ripudia con veemenza questo tipo di giornalismo privo di credibilità, che si nutre di intrighi e maldicenza per veicolare autentiche sciocchezze e che non utilizza mai fonti dirette, ma presunte fonti che non vengono identificate e non si fanno mai vedere. Sono quindi ammesse tutte le invenzioni, le menzogne ​​e le sciocchezze con l'obiettivo di disunire e creare instabilità nel gruppo di lavoro e nei rapporti con i tifosi, cosa che il Benfica non può tollerare né accetterà in difesa del propio buon nome e dell'onorabilità dei suoi professionisti. Sapremo essere uniti e concentrati sull'obiettivo di conquistare l'obiettivo principale della stagione e raggiungere il 38esimo campionato con il supporto di tutti i nostri tifosi. Un'ultima nota: cosa farà ora il CNID?", la chiosa della società che chiede l'intervento dell'Associazione dei Giornalisti Sportivi lusiani.