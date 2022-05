Un anno di presidenza e subito un traguardo importante come la promozione in Serie B che a Modena mancava da sei anni: Carlo Rivetti, patron del club gialloblu, si confessa in un'intervista a Il Foglio raccontando come si è sviluppato il suo amore per il calcio che lo ha visto tifoso del Torino da piccolo e poi simpatizzante dell'Inter. Raccontando un gustoso aneddoto legato alla consorte, tifosa bianconera: "Dopo aver sposato una juventina convocai i figli e dissi loro che potevano scegliere di fare il tifo per 17 delle 18 squadre della Serie A di allora, ma non per quella che neppure nominavo. Tutte tranne quella della mamma, pena essere immediatamente diseredati. Silvio e Camilla scelsero il Milan. Era quello vinci tutto di Sacchi. Matteo scelse l’Inter e si ritrovò da solo. Non sapeva con chi andare allo stadio. Lo accompagnai. Era l’inizio dell’epoca di Massimo Moratti. Abbiamo fatto l’abbonamento nel primo anno di Moratti. Piano piano ho cominciato a simpatizzare anch’io per l’Inter. Che sofferenza. Poi però è arrivato il Triplete… un’emozione paragonabile a quella della promozione con il Modena", ha spiegato il direttore creativo del brand Stone Island, marchio della moda recentemente entrato nella galassia Moncler, partner del club nerazzurro.