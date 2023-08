Raggiunto da Notizie.com, Gigi Riva ha commentato aspramente la notizia delle dimissioni di Roberto Mancini da ct dell'Italia: "Conosco Roberto, è una brava persona e deve avere avuto i suoi motivi per lasciare ed è stata una sorpresa. Deve essere successo qualcosa di cui non siamo a conoscenza. Addio per un’offerta dall’Arabia Saudita? Mi darebbe fastidio, non la gradirei.

Sono sicuro che Roberto avrà avuto altri motivi per dare le dimissioni in quel modo, vuol dire che c’è stato un qualcosa che l’ha infastidito. Luciano Spalletti al suo posto? Non sono in grado di dire se è l’uomo giusto o meno per andare in Nazionale, non l’ho mai visto lavorare e allenare sul campo. So che è un bravo allenatore, ma la Nazionale è altro".