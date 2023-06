Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano, torna a ribadire l'importanza strategica del nuovo stadio per San Siro: "Io rimango convinta che si debba trovare una soluzione insieme a Milan e Inter nella città di Milano. È troppo importante per la nostra storia e per lo sport. E credo che i risultati calcistici dell’ultimo mese ci confermino l’importanza del calcio per la nostra città. Milano non può permettersi di perdere un’occasione di questo tipo per un quartiere che ha tanto bisogno di nuovi investimenti come quello di San Siro".