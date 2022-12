La prima squadra del Real Betis, ovviamente priva dei giocatori impegnati in Qatar, è tornata ad allenarsi al centro sportivo Luis Del Sol: è stata l'occasione per rivedere in campo gente che ha dovuto affrontare problemi fisici di varia natura come Juanmi, Joaquín, Luiz Felipe e Victor Camarasa, che manca dai terreni di gioco da quasi un anno avendo giocato gli ultimi minuti lo scorso gennaio nella partita contro l'Espanyol. Il club andaluso affronterà sabato il Manchester United per poi sfidare Inter e Atalanta.