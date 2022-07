Il difensore centrale Lorenzo Moretti, prodotto del vivaio dell'Inter nell'ultima stagione alla Pistoiese, è da tempo un obiettivo caldo dell'Avellino che punta a chiudere l'operazione in breve tempo. Ma secondo il Corriere Romagna, sul giocatore classe 2002 si registra ora l'inserimento del Rimini neopromosso in Serie C. Per i romagnoli, però, la trattativa non è prioritaria perché l’idea è di lasciare momentaneamente lo slot di quarto difensore centrale in sospeso.