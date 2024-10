Un incontro tecnico e preliminare di circa un'ora quello andato in scena nella sede della FIGC tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e gli altri numeri uno delle componenti calcistiche. Sul tavolo la riforma dello statuto che dovrà essere portata in consiglio federale il prossimo 28 ottobre e poi votata il 4 novembre durante l'assemblea. Una prima riunione, quella di questa mattina, nella quale non si è parlato ancora di percentuali e pesi elettorali delle Leghe, ma di concetti generali per alcune modifiche di sistema.

Nei prossimi incontri si continuerà a lavorare a una soluzione che sia condivisa da federazione e componenti, entrando più nel dettaglio della riforma. Erano presenti, oltre a Gravina, Lorenzo Casini (presidente Serie A), Mauro Balata (presidente Serie B), Matteo Marani (presidente Serie C), Giancarlo Abete (presidente LND), Umberto Calcagno (presidente AIC) e Carlo Pacifici (presidente AIA). Collegato in video Renzo Ulivieri (presidente AIAC).