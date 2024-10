Indossare la maglia della propria squadra del cuore è da sempre un gesto che avvicina il tifoso alla squadra, facendolo sentire parte di essa. Che venga sfoggiata allo stadio o durante una partita con gli amici, non importa: è una pura espressione di passione. Ma quali sono le magliette piú ricercate dai tifosi?

Analizzando i dati di ricerca su Google nei mesi pre stagionali per tutte le 20 squadre della Serie A, utilizzando il termine ‘maglia + (nome squadra)’, Bonusfinder ha individuato quali sono le maglie più ricercate dai tifosi in Italia per questa stagione. E l'Inter risulta al primo posto.

Inter – 175.000 ricerche

In cima alla classifica delle maglie della Serie A più ricercate troviamo l’Inter, con 175.000 ricerche. I nerazzurri confermano la loro popolarità, alimentata dalla recente conquista dello scudetto, che ha rinnovato l’entusiasmo dei tifosi. Rispetto ad agosto 2023, si registra un incremento del 22% nelle ricerche, segno del crescente interesse intorno alla squadra e alla sua nuova divisa.

Juventus – 148.100 ricerche

Al secondo posto c’è la Juventus, con 148.100 ricerche. Nonostante una stagione altalenante, la Vecchia Signora rimane tra le squadre più seguite. L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina e una serie di nuovi acquisti hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi, riflesso in un aumento del 22% delle ricerche rispetto ad agosto 2023.

Milan – 106.700 ricerche

Il Milan si piazza terzo con 106.700 ricerche. Nonostante la squadra rossonera mantenga una solida base di tifosi, le ricerche sulla nuova maglia per la stagione 2024-25 sono calate del 18% rispetto ad agosto 2023. Questo calo potrebbe essere legato alle recenti polemiche che hanno coinvolto la dirigenza e destabilizzato l’ambiente rossonero.

Napoli – 85.700 ricerche

Il Napoli si posiziona al quarto posto con 85.700 ricerche. Il design della nuova maglia non sembra aver catturato particolarmente l’attenzione dei tifosi, e l’entusiasmo intorno alla squadra è in calo rispetto agli anni precedenti. L’arrivo di Antonio Conte in panchina ha riportato nuove speranze, soprattutto dopo una stagione deludente, ma ciò non è bastato a evitare un significativo calo del 45% nelle ricerche rispetto alla stagione passata, il dato più alto registrato nello studio.

Roma – 84.300 ricerche

Al quinto posto troviamo la maglia della Roma, con 84.300 ricerche. La squadra capitolina, sostenuta dall’entusiasmo instancabile dei suoi tifosi, continua a suscitare grande interesse. Tuttavia, si registra un calo del 18% rispetto ad agosto dello scorso anno, probabilmente influenzato dalle incertezze sul fronte societario o dai risultati altalenanti della squadra.

Lazio – 41.700 ricerche

La Lazio si posiziona al sesto posto con 41.700 ricerche. La maglia biancoceleste continua a essere un simbolo di appartenenza per i tifosi, che seguono fedelmente la squadra sia in Serie A che nelle competizioni europee. Le ricerche per la maglia laziale rimangono stabili rispetto ad agosto 2023, evidenziando il costante sostegno dei tifosi per il club.

Venezia – 36.900 ricerche

La neopromossa Venezia si piazza sorprendentemente al settimo posto tra le maglie della Serie A più cercate, con 36.900 ricerche, superando club storici come Fiorentina e Atalanta. La maglia del club lagunare è tra le più apprezzate, non solo dai tifosi, ma anche dagli appassionati di moda, grazie al suo design distintivo e alla combinazione di colori unica. Rispetto ad agosto dello scorso anno, si registra un impressionante aumento del 311% nelle ricerche

Fiorentina – 27.900 ricerche

Con 27.900 ricerche, la maglia della Fiorentina si posiziona all’ottavo posto. Nonostante la squadra viola possa contare su una base di tifosi molto fedele, quest’anno ha registrato un calo del 33% nelle ricerche rispetto all’anno scorso. Questo dato potrebbe indicare un interesse calante nei confronti della squadra, forse legato a risultati sportivi non molto entusiasmanti.

Atalanta – 26.100 ricerche

L’Atalanta si piazza al nono posto con 26.100 ricerche. Il crescente successo della squadra negli ultimi anni, sia in Serie A che nelle competizioni europee, culminato con la vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, ha contribuito a far aumentare l’interesse per la maglia bergamasca. Le ricerche sono aumentate dell’84% rispetto all’anno scorso, segno dell’attenzione sempre maggiore verso il club e le sue ambizioni.

Como – 19.400 ricerche

Chiude la classifica delle top 10 un’altra neopromossa, il Como, con 19.400 ricerche. Pur non essendo uno dei club storicamente più celebri della Serie A, il Como ha attirato una notevole curiosità, probabilmente grazie a una crescente base di tifosi locali e internazionali. Le ricerche della maglia del Como per la nuova stagione di Serie A hanno registrato un incredibile aumento del 560% rispetto all’anno scorso, il dato più alto rilevato nello studio