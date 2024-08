Nella Stagione Sportiva 2022/2023 sono state ben tre le squadre italiane a raggiungere le finali europee: Inter, Roma e Fiorentina. Oltre all'Inter, finalista di Champions League, l'Italia è stata rappresentata nella massima competizione europea da altri due club nei quarti di finale, ovvero Milan e Napoli (per un totale di 3) e di 2 squadre in semifinale ovvero le due milanesi. In Europa League, oltre alla Roma finalista, anche la Juventus ha partecipato alla semifinale di Europa League. Mentre la Fiorentina ha raggiunto la finale di Conference League, dopo il titolo conquistato dalla Roma nella stagione precedente (2021-2022).

Tutte e tre le finaliste italiane non sono riuscite a sollevare il titolo, ma nonostante le sconfitte rimediate rispettivamente contro Manchester City, Siviglia e West Ham "l'Italia nel 2022-2023 ha realizzato il suo record storico in termini di ranking UEFA stagionale, con 22.357 punti conquistati (secondo miglior dato in Europa, dietro solo all’Inghilterra con 23.000). Nel 2022-2023 complessivamente i club italiani hanno ricevuto quasi € 400 milioni in termini di proventi UEFA derivanti dalla partecipazione alle coppe europee".