L'improvviso divorzio tra Paolo Maldini e il Milan ha fatto saltare in aria una trattativa che l'ex dirigente rossonero aveva avviato da diverse settimane, quella per portare alla corte di Stefano Pioli il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. La rivelazione è del Corriere dello Sport, che spiega come Maldini stesse trattando coi biancocelesti sulla base di venti milioni di euro.