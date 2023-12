Mateo Retegui salteràil prossimo appuntamento del Genoa in campionato, mentre resta da capire il suo possibile impiego per l'ultima sfida dell'anno contro l'Inter. È quanto fa capire Marco Ottolini, direttore sportivo del Grifone, durante l'intervista ai microfoni de Il Secolo XIX: "Retegui può recuperare per il Sassuolo? Dubito che ce la faccia, è meglio non correre rischi. Ha avuto una piccola lesione muscolare nella stessa gamba del problema al collaterale, se l’è procurata durante la gara di Monza. Ci può stare, speriamo di riaverlo al più presto a disposizione".