Dopo un 2023 da record, le spese per gli agenti a livello globale subiscono un calo. Infatti, la cifra totale che i club hanno speso nel 2024 è pari a 709,6 milioni di dollari (al cambio attuale, 683,4 milioni di euro). Questo è quanto emerge dal report annuale della FIFA pubblicato da Calcio e Finanza: si tratta in particolare di un dato in calo del 20% rispetto agli 856,3 milioni di euro registrati nel 2023, ma comunque nettamente superiori ai 600 milioni del 2022.

Il maggior numero di commissioni per i servizi degli agenti è stato pagato dai club inglesi, con un totale complessivo di 185,8 milioni di euro. Subito dietro ecco l'Italia con 90,8 milioni di euro, anche qui dato in contrazione rispetto ai 111,4 milioni nel 2023. Chiude il podio il Portogallo con 60,9 milioni. Notevole il calo dei pagamenti da parte dei club sauditi, crollati da 82,8 a 42,3 milioni.