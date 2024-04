Nel corso di un'intervista a News.Superscommesse.it, il giornalista e radiocronista Francesco Repice. ha affrontato tanti temi: lo Scudetto dei nerazzurri, il crollo di Pioli e del suo Milan, la Juve di Allegri e la Roma di De Rossi. In questo estratto, Repice esprime la sua opinione sull’inizio di un possibile ciclo vincente dell’Inter in Italia e sul sesto derby consecutivo vinto dalla squadra di Inzaghi.



L'Inter ha vinto il campionato in faccia al Milan in un derby teso. Questa Inter è destinata a vincere a lungo in Italia?

“Non lo so sinceramente, due anni fa si facevano gli stessi discorsi con il Milan, poi arrivò il Napoli a sparigliare le carte in tavola, e così è successo anche quest'anno con l'Inter. Io poi non so se l'anno prossimo, con gli introiti della Champions League, squadre come la Juve, la Roma o addirittura il Bologna e l'Atalanta possano rinforzarsi abbastanza da poter provare a vincere lo Scudetto. Non so fare queste previsioni: l'Inter ha un bell'impianto, anche se alcuni giocatori sono un po' avanti con l'età. Marotta saprà sicuramente come rinforzare e migliorare la rosa, e chi meglio di lui può farlo, per restare la squadra da battere anche l'anno prossimo”.

Quante responsabilità ha Pioli, che probabilmente lascerà il Milan a fine stagione, per aver perso sei derby di fila e non aver mai trovato il modo di fermare l’Inter?

“(...) Nello sport non esiste il fallimento, esiste solo la voglia di migliorarsi. Pioli ha vinto uno Scudetto, ha portato il Milan in Champions League sempre in questi anni, l'anno scorso ha raggiunto la semifinale in CL. Io faccio fatica a trovare delle note negative nel lavoro di Pioli, a prescindere dai derby vinti o persi. Non è che Pioli non riesce a fermare l'Inter, è che l'Inter da sei derby a questa parte è nettamente più forte di tutti”.